VIDEO Giro d’Italia 2021, Taco van der Hoorn beffa il gruppo nella terza tappa. Filippo Ganna resta in Maglia Rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) terza tappa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, lunedì 10 maggio: si è appena conclusa la frazione, la seconda in linea, con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km, che ha visto trionfare uno degli otto fuggitivi di giornata, il neerlandese Taco van der Hoorn. Difende tranquillamente la Maglia Rosa Filippo Ganna. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS terza tappa Giro d’Italia 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, lunedì 10 maggio: si è appena conclusa la frazione, la seconda in linea, con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km, che ha visto trionfare uno degli otto fuggitivi di giornata, il neerlandesevan der. Difende tranquillamente la. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTSFoto: LaPresse

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? @GannaFilippo has won in Turin, taking the Maglia Rosa! ?? @GannaFilippo vince a Torino e si prende la Maglia Ro… - GassmanGassmann : Il mio telefono mi ha fatto questo, e lo giro a voi... oggi è una bella giornata!!! #vaccinatevi ???????? - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Giro ?? 3ª tappa L'olandese Taco #VanDerHoorn deve difendere meno di 20 secondi per giungere solitario al traguardo. Il grupp… - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Giro ?? 3ª tappa Scatta #VanDerHoorn che rimane solo al comando. Dietro di lui #Pellaud e il gruppo inseguitore con #Gallopi… -