Vicky Gravinese divide le giornate tra arnie | progetti con le scuole | ricerca e social L' obiettivo? Creare una nuova cultura apistica Che passa anche dalla sperimentazione culinaria Mai provato con il cavolfiore?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 maggio 2021), 30 anni,trice e apicultrice in Puglia, 30 anni,trice e apicultrice in Puglia, con il socio Vito Disanto ha fondato La Fattoria delle Api e il brand Alveare da Favola. Vive a Cassano delle Murge. Laureata in Beni Gastronomici e in Tecnologie Alimentari, ha seguito corsi regionali per apicultrice e ora è iscritta all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Per il Crea (Centro diAgricoltura e Ambiente) studia le api selvatiche. È nel direttivo dell’Associazione Ambasciatori Mieli Italiani e parte del progetto Donne dei mieli. Leggi› Aiutiamo le api, un fiore alla volta ...