Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 12 | 30

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, E IL TRAFFICO STA MIGLIORANDO, ANCORA QUALCHE DISAGIO PER LAVORI A LARGO PERASSI CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. PARTIRANNO QUESTA SERA, LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI SULL’A24-TERAMO E PROSEGUIRANNO FINO AL 14 MAGGIO. I CANTIERI TRA GLI SVINCOLI DI VICOVARO/MANDELA E CARSOLI, CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN FASCIA ORARIA 22.00 – 6.00. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI, MARTEDI’ 11 MAGGIO, E’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLA LINEA FL2TERMINI-TIVOLI-PESCARA, PER QUESTO MOTIVO ALCUNI TRENI SUBIRANNO VARIAZIONI DI ORARIO. IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER ...