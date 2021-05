Via la mascherina all’aperto con 30 milioni di vaccinati. Sileri: “Il Green Pass sarà un ulteriore stimolo alla vaccinazione” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”. È quanto ha detto, questa mattina ai microfoni di Radio24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, riferendosi all’andamento della campagna vaccinale (qui il report). Secondo Sileri “per la quota di persone che non vuole vaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un Green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) “Togliersi la? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30(la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche ladove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”. È quanto ha detto, questa mattina ai microfoni di Radio24 il sottosegretarioSalute, Pierpaolo, riferendosi all’andamento della campagna vaccinale (qui il report). Secondo“per la quota di persone che non vuole vaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un...

