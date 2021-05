Via il coprifuoco in Spagna e Belgio, la Grecia riapre le spiagge. E l’Italia vorrebbe attrarre turisti? (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag – Via il coprifuoco in Spagna e Belgio, la Grecia riapre le spiagge: in Europa è gara a riaprire, anche in vista della stagione estiva e del turismo, ma in Italia ancora non si nemmeno se e quando verranno allentate le restrizioni. E’ ovvio che con un ritardo del genere, nonostante le belle parole del premier Draghi – “Prenotate le vacanze in Italia” – allo stato attuale è difficile che i turisti stranieri sceglieranno il nostro Paese. In Spagna via il coprifuoco La Spagna ha deciso di rimuovere alcune delle restrizioni imposte negli ultimi mesi per contrastare la pandemia, a partire dal coprifuoco. Madrid ha infatti revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre, consentendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag – Via ilin, lale: in Europa è gara a riaprire, anche in vista della stagione estiva e del turismo, ma in Italia ancora non si nemmeno se e quando verranno allentate le restrizioni. E’ ovvio che con un ritardo del genere, nonostante le belle parole del premier Draghi – “Prenotate le vacanze in Italia” – allo stato attuale è difficile che istranieri sceglieranno il nostro Paese. Invia ilLaha deciso di rimuovere alcune delle restrizioni imposte negli ultimi mesi per contrastare la pandemia, a partire dal. Madrid ha infatti revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre, consentendo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia, via il coprifuoco quas… - MediasetTgcom24 : Spagna, finita l'emergenza Covid: via il coprifuoco quasi ovunque #covid - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - infoitinterno : Coprifuoco, maggioranza e Regioni spingono per spostarlo alle 23. Sileri: “Via mascherina… - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Coprifuoco, maggioranza e Regioni spingono per spostarlo alle 23. Sileri: “Via mascherina all’aperto con 30 milioni di… -