«Vi racconto come da Benji sono diventato B3N»

C'è un prezzo da pagare per una vita da teen idol. Lo sa bene Benjamin Mascolo, il Benji di Benji e Fede, ora al debutto da solista con un nuovo nome d'arte: B3N. Un nuovo inizio con un mini album di sei canzoni, California, il primo passo dopo la fine del duo che per anni ha monopolizzato le classifiche italiane e i sogni delle ragazzine. Un "giocattolo pop" che ha prodotto soldi, fama, ma che ha anche svelato ai due quale fosse il lato oscuro di un successo fulminante di quelle dimensioni. Una dark side svelata nel testo del brano Ricomincio. «Ero molto stressato. E anche Fede. Avevamo assolutamente bisogno di fermarci, di uscire dal frullatore in cui eravamo immersi tanto da non riuscire a godere di quel che avevamo costruito» racconta B3N. «A scuola, come in casa, mia madre è un insegnante di inglese e mio padre lavora alla Conad, ...

