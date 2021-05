Verso Inter-Roma | domani Antonio Conte in conferenza stampa alle 14 | 00

Advertising

fcin1908it : Inter, D’Ambrosio verso l’addio: “Il Milan si è già mosso. E il giocatore direbbe sì” - internewsit : Roma, nessun riposo: Fonseca e i giallorossi al lavoro verso l'Inter - - eNo11 : Ma solo io colgo della malafede da parte della società Inter verso i suoi dipendenti? Cioè finché si giocava lo sc… - Federico_Vozzi : @andre_d_keaton @WeLiveHard @pap1pap A me faceva molto ridere la solita spocchia verso il milan. Ma di quello ne ri… - Ftbnews24 : ????? #Inter, tra bilancio e campo: dal taglio degli stipendi al progetto tecnico #IMInter #IMScudetto #Inter verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter

Embed from Getty Images L'con la palma di campione d'Italia fa festa battendo la Sampdoria ...Getty Images Il Cagliari vince a Benevento e la squadra di Semplici fa un passo importantela ...... lesione flessore destro, out due o tre settimane Pau Lopez : lussazione spalla sinistra, stagione finita Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube,il forfait con l'Carles ...La stagione dell'Inter si è conclusa come non accadeva più da undici anni e cioè con lo scudetto. Ora per i nerazzurri è il momento di programmare il futuro, ma Antonio Conte, tecnico del miracolo int ...Firenze – Firenze riparte e guarda alla ripresa del turismo internazionale, cui, così come Roma e Venezia, è legata fortemente per quanto riguarda la sua economia turistica, dal momento che il 73% del ...