Verona-Bologna rinviata a martedì 18 maggio se il Chievo avanza nei playoff di Serie B

(Di lunedì 10 maggio 2021)potrebbe non giocarsi come da programma lunedì 17alle ore 20.45. La sfida del Bentegodi verrà rimandata di un giorno (eventualmente18alle ore 18.30) qualora il, che gioca nello stesso stadio, dovessere neidiB, battendo il Venezia e approdando così in semifinale. L’andata si giocherebbe proprio lunedì e proprio in casa dei clivensi, dovendo così far slittare l’incontro del massimo campionato. SportFace.

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - sportface2016 : #VeronaBologna rinviata a martedì se il #Chievo avanza nei playoff di B - nxmedicine : @4LWAY5Y0U MILANO,TORINO,BOLOGNA,VERONA AO E IL SUD A NDO CAZZO STA - LeleRoma1976 : RT @Dam2777: Classifica Serie A 2021-2022 ai nastri di partenza Lazio 6 Atalanta 0 Bologna 0 Cagliari 0 Fiorentina 0 Empoli 0 Genoa 0 Inte… - antoninobar : @MurgiaClaudia @gianluca_sarto Il #Toro visto contro #Parma #Bologna e #Verona contro il #milan verrà asfaltato.. e… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

... con numerosi attraversamenti cittadini:, San Lazzaro di Savena, Ozzano nell'Emilia, Castel ... la Siena - Bagno di Romagna e la Ravenna -, nel nome di Dante, in occasione del ...... con numerosi attraversamenti cittadini:, San Lazzaro di Savena, Ozzano nell'Emilia, Castel ... la Siena - Bagno di Romagna e la Ravenna -, nel nome di Dante, in occasione del ...E’ lui il protagonista, è lui il trascinatore, il goleador, il piccolo grande uomo che si è preso la scena in casa Fiorentina e non solo. Ovviamente stiamo parlando di Dusan Vlahovic che in questo 202 ...Verona-Bologna potrebbe non giocarsi come da programma lunedì 17 maggio alle ore 20.45. La sfida del Bentegodi verrà rimandata di un giorno (eventualmente martedì 18 maggio alle ore 18.30) qualora il ...