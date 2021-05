Ventimiglia, straniero preso a sprangate, calci e pugni in pieno giorno | VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) “Lo ammazza”. “Lo sta ammazzando”. “Scendete, aiutatelo che lo stanno ammazzando”. Queste le grida della donna che ha ripreso, con il suo smartphone, l’aggressione nel pieno centro di Ventimiglia. La vittima è un cittadino straniero, sui 30 anni, colpito al volto e al corpo da spranghe, tubi, calci e pugni da tre persone. I fatti sono avvenuti all’angolo tra via Roma e via Ruffini, quindi in una zona centralissima della cittadina ligure al confine con la Francia, alle spalle del palazzo del Comune. Ancora ignote le cause dell’aggressione e l’identità delle tre persone che hanno partecipato al pestaggio. Ventimiglia, straniero preso a sprangate, calci e pugni in pieno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Lo ammazza”. “Lo sta ammazzando”. “Scendete, aiutatelo che lo stanno ammazzando”. Queste le grida della donna che ha ri, con il suo smartphone, l’aggressione nelcentro di. La vittima è un cittadino, sui 30 anni, colpito al volto e al corpo da spranghe, tubi,da tre persone. I fatti sono avvenuti all’angolo tra via Roma e via Ruffini, quindi in una zona centralissima della cittadina ligure al confine con la Francia, alle spalle del palazzo del Comune. Ancora ignote le cause dell’aggressione e l’identità delle tre persone che hanno partecipato al pestaggio.in...

Advertising

primocanale : Ventimiglia: straniero picchiato da tre persone, caccia agli aggressori - infoitinterno : Ventimiglia, pestaggio in pieno giorno, in centro, ai danni di un giovane straniero. La terribile scena ripresa con… - fabioferrero71 : Ventimiglia, pestaggio in pieno giorno, in centro, ai danni di un giovane straniero. La terribile scena ripresa con… -