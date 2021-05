Ventimiglia, migrante picchiato da tre uomini: aveva provato a rubargli il cellulare VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Un migrante è stato assalito e preso a sprangate da tre persone, nel pomeriggio di ieri domenica 9 maggio, in pieno centro a Ventimiglia. Il Questore di Imperia Pietro Milone: “La gente ragiona sempre meno”. Un migrante 23enne, originario della Guinea, è stato picchiato a sprangate, calci e pugni da tre uomini nel pomeriggio di domenica 9 maggio in pieno centro a Ventimiglia, all’angolo tra via Roma e via Ruffini, dietro al Comune e alla caserma della polizia di frontiera. Il piccolo comune italiano della provincia di Imperia in Liguria, ha visto l’aggressione di tre uomini originari di Agrigento e di Palmi, in provincia di Reggio Calabria), legati fra loro da rapporti di amicizia. Tutti e tre, residenti a Ventimiglia, sono ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Unè stato assalito e preso a sprangate da tre persone, nel pomeriggio di ieri domenica 9 maggio, in pieno centro a. Il Questore di Imperia Pietro Milone: “La gente ragiona sempre meno”. Un23enne, originario della Guinea, è statoa sprangate, calci e pugni da trenel pomeriggio di domenica 9 maggio in pieno centro a, all’angolo tra via Roma e via Ruffini, dietro al Comune e alla caserma della polizia di frontiera. Il piccolo comune italiano della provincia di Imperia in Liguria, ha visto l’aggressione di treoriginari di Agrigento e di Palmi, in provincia di Reggio Calabria), legati fra loro da rapporti di amicizia. Tutti e tre, residenti a, sono ...

