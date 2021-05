Ventimiglia, migrante massacrato di botte (Di lunedì 10 maggio 2021) Colpito a colpi di spranga da tre sconosciuti. Vittima dell’aggressione, avvenuta domenica a Ventimiglia, è un migrante di 30 anni che sarebbe stato picchiato al termine di una discussione avvenuta all’interno di un supermercato. L’uomo è stato prima accerchiato e poi preso a pugni e calci. Sul posto è intervenuta la polizia che ha sequestrato le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori. Il migrante è stato invece portato all’ospedale di Bordighera dal quale è stato dimesso con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Colpito a colpi di spranga da tre sconosciuti. Vittima dell’aggressione, avvenuta domenica a, è undi 30 anni che sarebbe stato picchiato al termine di una discussione avvenuta all’interno di un supermercato. L’uomo è stato prima accerchiato e poi preso a pugni e calci. Sul posto è intervenuta la polizia che ha sequestrato le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori. Ilè stato invece portato all’ospedale di Bordighera dal quale è stato dimesso con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

