Varianti Covid, Clerici: “Ci sono anche quelle buone, virus muta a caso” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le Varianti Covid? “Ogni virus muta a caso per cercare di sfuggire alla risposta anticorpale. E, cambiando a caso, certe volte le mutazioni che fa potrebbero dargli un vantaggio, come è successo con le Varianti più trasmissibili del coronavirus Sars-CoV-2 emerse. Altre volte invece l’esito è neutro, cioè non cambia il rapporto” con il sistema immune. “Oppure ancora in questo continuo mutare certe volte si svantaggia, accumula mutazioni che non gli danno nessun beneficio e, anzi, lo rendono più neutralizzabile. Queste ultime sono le Varianti che il virus tendenzialmente elimina, perché fa il suo mestiere, cioè cercare di non essere visto dagli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Le? “Ogniper cercare di sfuggire alla risposta anticorpale. E, cambiando a, certe volte lezioni che fa potrebbero dargli un vantaggio, come è successo con lepiù trasmissibili del coronaSars-CoV-2 emerse. Altre volte invece l’esito è neutro, cioè non cambia il rapporto” con il sistema immune. “Oppure ancora in questo continuore certe volte si svantaggia, accumulazioni che non gli danno nessun beneficio e, anzi, lo rendono più neutralizzabile. Queste ultimeleche iltendenzialmente elimina, perché fa il suo mestiere, cioè cercare di non essere visto dagli ...

Advertising

Open_gol : Il vaccino attualmente in uso è efficace, fa sapere l'azienda - rtl1025 : ??Una dose di richiamo del #vaccino Covid-19 di #Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le… - frances73686035 : @fam_cristiana Se i vaccini attuali per il Covid sembrano efficaci anche per le varianti attuali, dobbiamo però rim… - frances73686035 : @Corriere Se i vaccini attuali per il Covid sembrano efficaci anche per le varianti attuali, dobbiamo però rimanere… - CorriereUmbria : Scontro tra Burioni e Galli sull'efficacia di Pfizer. Il virologo del San Raffaele: 'Non serve la terza dose contro… -