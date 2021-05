Vangelo di lunedì 10 maggio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo lunedì

Papaboys 3.0

Consigliato per te - In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel giorno,10 maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del Giorno ed ildel Giorno. LETTURA DEL GIORNO Dagli Atti degli ...Amiche e amici del #Tanomattinale buon. Il minimo storico di interesse riscontrato ieri da questa rubrica, al disotto del 'minimo ... per questo è diventato testimone delfino alla morte ...