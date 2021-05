Vanessa Incontrada rivela a Mara Venier “Altri figli? Mai dire mai”

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Presentatrice e attrice,è stata una delle ospiti di, alla quale ha raccontato della sua vita privata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) E’ una delle presentatrici ed attrici più brave,è stata una delle ospiti di Domenica In. E proprio in questo studio, la showgirl spagnola ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. In questo momento è alle prese con una fiction per Mediaset ‘Fosca Innocenti’, dove interpreta i panni di un Vice Questore a capo di una squadra tutta al femminile. LEGGI ANCHE—>DOMENICA IN: ARISA...