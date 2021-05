Vaccino | tre milioni di dosi in arrivo questa settimana | ma la copertura dei 60enni è ancora troppo bassa

Advertising

repubblica : Quei tre milioni di over 70 che sfuggono al vaccino - mattedaipassala : Con sei dosi di vaccino dopo 42 giorni parli correntemente almeno tre lingue straniere - ilrobyt : @troisi_licia Pare che fra tre giorni possa prenotate il vaccino. Mi sembra un fantasy fantascientifico - crlggg : @_senzatesta Prenda una Tachipirina 1000 per tre sere dal giorno del vaccino. - MarySpes : RT @Marcell77640487: Ora la dico e mi prendo gli insulti. Se la scelta fosse davvero (e non è) sottoporre BAMBINI E RAGAZZI ad un vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino tre

milioni a settimana, da qui a fine maggio: totale 12 milioni. Altre 25 milioni a giugno. Ieri, come previsto dal piano nazionale, le regioni hanno potuto aprire le prenotazioni agli over 50 . Le ......di recettori 'ace2' - quelli a cui il virus si attacca per entrare nelle cellule -volte ... Per il richiamo si può usare undiverso? 'In teoria sì: però ripeto, io seguirei sempre la scienza,...Come ampiamente annunciato, ha riaperto questo pomeriggio, alle 14.00, il centro vaccinale al Presidio Ospedaliero Costa d'Amalfi. Fino alle 21.00 sono state inoculare ben 200 dosi del siero Pfizer ad ...Con circa 30 milioni di persone vaccinate niente mascherine all’aperto: parla il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, il quale sostiene che sia ragionevole mettere via le mascherine in luoghi ...