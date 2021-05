Vaccino, dottoressa ricoverata: le hanno somministrato la dose sbagliata (Di lunedì 10 maggio 2021) A Massa Carrara, una giovane 23enne ricoverata perché le hanno somministrato una dose sbagliata del Vaccino Pfizer. Vaccino (AdobeStock)La campagna vaccinale prosegue e ogni giorno si somministrano tanti vaccini. Non sempre, però, il personale atto alla somministrazione è attento e preciso. Ne ha fatte le spese una giovane tirocinante di psicologia clinica. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato al Nuovo ospedale apuano (Noa). Dopo aver proceduto alla somministrazione, l’addetto ha accusato quasi un piccolo malore. Questo perché ha capito immediatamente l’errore. Con un clima non sereno, il personale ha chiesto alla ragazza di attendere. La somministrazione del Vaccino è sbagliata: ragazza ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) A Massa Carrara, una giovane 23enneperché leunadelPfizer.(AdobeStock)La campagna vaccinale prosegue e ogni giorno si somministrano tanti vaccini. Non sempre, però, il personale atto alla somministrazione è attento e preciso. Ne ha fatte le spese una giovane tirocinante di psicologia clinica. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato al Nuovo ospedale apuano (Noa). Dopo aver proceduto alla somministrazione, l’addetto ha accusato quasi un piccolo malore. Questo perché ha capito immediatamente l’errore. Con un clima non sereno, il personale ha chiesto alla ragazza di attendere. La somministrazione del: ragazza ...

Advertising

Phiodem : perché poi anche lei SI CAGA e quindi ha approfittato che oggi madre dovesse andare per un controllo e le ha chiest… - sindacando : ??La sperimentazione del composto Pfizer relativa al sovradosaggio si fermerebbe a quota quattro - AdriMCMLXI : RT @Herbert403: Da un flacone di vaccino si ricavano sei dosi. Ecco un altro cretino che ha iniettato tutto il flacone a una paziente. Non… - Nolockdown3 : @Silvana_demari carissima dottoressa, una domanda. In caso fossimo stra-obbligati al vaccino , e già guariti covid… - ellellev_ : Massa Carrara, “sei dosi di vaccino anti Covid per errore a una dottoressa 23enne. Ricoverata per 24 ore e dimessa”… -