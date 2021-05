Vaccino Covid, Sileri: “A settembre potremmo partire con la vaccinazione degli adolescenti” (Di lunedì 10 maggio 2021) "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di Vaccino". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di". L'articolo .

Pontifex_it : Voglio ringraziare di cuore tutte le persone generose che con le loro offerte, piccole o grandi, stanno facendo il… - RobertoBurioni : In Israele, rispetto a gennaio: -99% casi (ora 5 casi al giorno per mil) -98% casi gravi (ora 0,4 casi al g. per… - RobertoBurioni : Con la vaccinazione degli adulti, COVID-19 sta diventando una malattia dei bambini. Per questo è auspicabile che -… - ramveggie : RT @RobertoBurioni: In Israele, rispetto a gennaio: -99% casi (ora 5 casi al giorno per mil) -98% casi gravi (ora 0,4 casi al g. per mil… - monicabenn2 : RT @Ilconservator: Il vaccino non garantisce l' immunità dal Covid 19 quindi puntare tutto sulla campagna vaccinale ( turism… -