Vaccino Covid per bambini, Pfizer chiede l’autorizzazione: ecco quando verranno vaccinati (Di lunedì 10 maggio 2021) Vaccino Covid per bambini, il punto. Stando alle ultime notizie diffuse nelle ultime ore il colosso Pfizer, produttore insieme alla BionTech di uno dei vaccini anti Covid attualmente sul mercato, chiederà l’autorizzazione per procedere alla somministrazione nella fascia d’età 2-11 anni. Leggi anche: Vaccino Pfizer per bambini e ragazzi, il piano per le vaccinazioni Under 16: spunta la possibile data Vaccino Covid per bambini, quando le somministrazioni? La situazioni A comunicare le novità è stata la stessa Pfizer. Dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi di rendere disponibile il Vaccino nella fascia 12-15 il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021)per, il punto. Stando alle ultime notizie diffuse nelle ultime ore il colosso, produttore insieme alla BionTech di uno dei vaccini antiattualmente sul mercato,ràper procedere alla somministrazione nella fascia d’età 2-11 anni. Leggi anche:pere ragazzi, il piano per le vaccinazioni Under 16: spunta la possibile dataperle somministrazioni? La situazioni A comunicare le novità è stata la stessa. Dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi di rendere disponibile ilnella fascia 12-15 il ...

Coprifuoco, Crisanti: "Ci salva, contribuisce al controllo dell'Rt" Israele e Inghilterra insegnano che con il vaccino se ne può uscire'. Coprifuoco, Crisanti: 'Ci ... 'Se questi brevetti verranno espropriati chi svilupperà i prossimi vaccini contro il Covid? Bisogna ...

Covid, Sileri: "Con 30 milioni di vaccinati a metà giugno, Italia in zona bianca" Il green pass anche a chi ha ricevuto una sola dose A proposito del green pass , infine, Sileri ha detto che potrebbe essere un'idea anche per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino anti - Covid.

Coronavirus, ultime notizie. Gb, 1.770 nuovi casi e 2 decessi. Vaccini: Lazio, esauriti slot per ... Coprifuoco e zona bianca, novità in arrivo "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti ...

Via i brevetti dei vaccini Covid? Una proposta che divide La presa di posizione del governo del presidente USA Biden favorevole alla sospensione dei brevetti sui vaccini COVID-19 per consentire una maggiore produzione di dosi a favore dei paesi in difficoltà ...

