Vaccino Covid Lazio, dal 17 maggio richiami Pfizer a 35 giorni (Di lunedì 10 maggio 2021) “A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del Vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni”. Lo comunica l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio. “Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via Sms – informa in una nota – e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del Vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popoLazione. Nessuna modifica invece, al momento, per tutti gli altri vaccini”. “A titolo esemplificativo – chiarisce l’Unità di crisi – chi doveva fare il richiamo Pfizer il 17 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) “A partire dal lunedì 17saranno estesi idela 5 settimane, ossia 35”. Lo comunica l’Unità di crisidella Regione. “Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via Sms – informa in una nota – e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi dela partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popone. Nessuna modifica invece, al momento, per tutti gli altri vaccini”. “A titolo esemplificativo – chiarisce l’Unità di crisi – chi doveva fare il richiamoil 17 ...

