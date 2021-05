Vaccino covid, Galli: “Effetti collaterali tra 10 anni? Impossibile escluderli” (Di martedì 11 maggio 2021) Notizie DiGrande inganno.it Mag 10, 2021 Leggimi l’articolo “Non c’è farmaco e non c’è Vaccino su cui possiamo dire a priori ‘non mi farà male tra 10 anni’. La penicillina ha molte più probabilità di avere Effetti collaterali rispetto ad un Vaccino. Appena sarà disponibile il Vaccino contro il coronavirus, lo farò”. Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Uno Mattina risponde così alle domande sui vaccini contro il coronavirus. Commenti Navigazione articoli Coronavirus, iniettate per errore 6 dosi di Vaccino Pfizer a una ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Notizie DiGrande inganno.it Mag 10, 2021 Leggimi l’articolo “Non c’è farmaco e non c’èsu cui possiamo dire a priori ‘non mi farà male tra 10’. La penicillina ha molte più probabilità di avererispetto ad un. Appena sarà disponibile ilcontro il coronavirus, lo farò”. Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Uno Mattina risponde così alle domande sui vaccini contro il coronavirus. Commenti Navigazione articoli Coronavirus, iniettate per errore 6 dosi diPfizer a una ...

Advertising

Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - RobertoBurioni : In Israele, rispetto a gennaio: -99% casi (ora 5 casi al giorno per mil) -98% casi gravi (ora 0,4 casi al g. per… - TgLa7 : #vaccini, #Lazio: A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia… - unruly2021 : Dopo 14 mesi di #covid mi rendo conto di averne le palle piene. Mi annoia lo stagno di #twitter, mi fa amarezza la… - infoiteconomia : Quanto hanno guadagnato finora le case farmaceutiche col vaccino covid -