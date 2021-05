Vaccino anti Covid 19 | carenza di dosi | stop di 3 giorni agli hub di Capodichino e Mostra d’Oltremare

(Di lunedì 10 maggio 2021)19 a Napoli: la mancanza diPfizer costringe gli hub die dellaalla chiusura per lunedì 10, martedì 11 e la mattina di mercoledì 12 maggio. Brutta battuta d’arresto per la campagna di inoculazione del19 a Napoli, che il governatore Vincenzo De Luca

Il green pass anche a chi ha ricevuto una sola dose A proposito del green pass , infine, Sileri ha detto che potrebbe essere un'idea anche per chi ha ricevuto una sola dose di- Covid. '...Ma Galli avverte: "O ilCovid "verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l'immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il ...La struttura commissariale ha disposto da oggi, 10 maggio, l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid per i nati ...Sono destinate ai paesi in via di sviluppo. L'azienda ha alzato le stime relative alla produzione del proprio vaccino ...