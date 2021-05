Vaccini: Riccardi, 36.283 adesioni oggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 17.30 sono 27.314 le adesioni nella fascia 50-59 Palmanova, 10 mag – Sono 27.314 le adesioni alla campagna vaccinale della fascia d’età 50-59, secondo le ultime rilevazioni aggiornate oggi alle 17.30. Le vaccinazioni comprendenti anche le altre categorie raggiungono invece quota 36.283. A darne comunicazione è il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che hanno fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale. Nel dettaglio dei numeri legati alle adesioni, 5.101 hanno riguardato coloro che hanno un’età compresa tra 60 e 79 anni, di cui 914 nel territorio dell’Asfo, 2.847 in quello dell’Asufc e 1.340 dell’Asugi. Quindi 27.314 nella fascia 50-59 (6.6951 Asfo, 11.347 Asufc e 9.016 Asugi). Sono state invece 323 le prenotazioni compiute nella fascia di età uguale e superiore a 80 anni (33 Asfo, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 17.30 sono 27.314 lenella fascia 50-59 Palmanova, 10 mag – Sono 27.314 lealla campagna vaccinale della fascia d’età 50-59, secondo le ultime rilevazioni aggiornatealle 17.30. Le vaccinazioni comprendenti anche le altre categorie raggiungono invece quota 36.283. A darne comunicazione è il vicegovernatore Riccardo, che hanno fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale. Nel dettaglio dei numeri legati alle, 5.101 hanno riguardato coloro che hanno un’età compresa tra 60 e 79 anni, di cui 914 nel territorio dell’Asfo, 2.847 in quello dell’Asufc e 1.340 dell’Asugi. Quindi 27.314 nella fascia 50-59 (6.6951 Asfo, 11.347 Asufc e 9.016 Asugi). Sono state invece 323 le prenotazioni compiute nella fascia di età uguale e superiore a 80 anni (33 Asfo, ...

