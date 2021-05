Vaccini, oltre 270mila prenotazioni in Lombardia per la fascia 50-59 anni. Oggi i primi 46 immunizzati (Di lunedì 10 maggio 2021) Aperte a mezzanotte le prenotazioni per il vaccino anti Covid per la fascia 50-59 anni in Lombardia sono già a quota 270.170 le adesioni. La direzione Welfare della Regione fa sapere che il 98,6% delle persone prenotate lo hanno fatto attraverso il portale di Poste Italiane e Regione. Sono 46 le persone che saranno vaccinate già Oggi e alcune hanno avuto appuntamento alle 8,00 di questa mattina. Le somministrazioni cresceranno a partire dal 23 maggio con al momento un picco il 31 maggio di 32mila vaccinazioni per quella fascia d’età. Il 70% circa dei prenotati ha ricevuto l’appuntamento entro il 2 giugno. La piattaforma digitale commissariale di Poste italiane, a mezzogiorno, aprirà invece alla manifestazione d’interesse per i nati dal 1962 al 1971 in Abruzzo. L’assessore alla Sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Aperte a mezzanotte leper il vaccino anti Covid per la50-59insono già a quota 270.170 le adesioni. La direzione Welfare della Regione fa sapere che il 98,6% delle persone prenotate lo hanno fatto attraverso il portale di Poste Italiane e Regione. Sono 46 le persone che saranno vaccinate giàe alcune hanno avuto appuntamento alle 8,00 di questa mattina. Le somministrazioni cresceranno a partire dal 23 maggio con al momento un picco il 31 maggio di 32mila vaccinazioni per quellad’età. Il 70% circa dei prenotati ha ricevuto l’appuntamento entro il 2 giugno. La piattaforma digitale commissariale di Poste italiane, a mezzogiorno, aprirà invece alla manifestazione d’interesse per i nati dal 1962 al 1971 in Abruzzo. L’assessore alla Sanità ...

