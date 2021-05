Vaccini Lazio, stop prenotazioni Pfizer a maggio. Incontro Regione-medici di base (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel Lazio sono esauriti gli slot disponibili del vaccino Pfizer nei centri vaccinali e sarà dunque impossibile prenotarsi per questo farmaco nel mese di maggio. Sono però “ancora disponibili 100mila slot di prenotazione per il siero AstraZeneca e per il monodose Johnson e Johnson”, ha fatto sapere l’Unità di crisi regionale, sottolineando che “tutti i Vaccini sono efficaci e sicuri”. Le somministrazioni effettuate Sul territorio finora sono state effettuate circa 2.276.057 somministrazioni, di cui oltre 1 milione e 500 mila prime dosi, ovvero il 31,55% della popoLazione, mentre 748.474 persone hanno ricevuto il richiamo, pari al 15,46%. Scontro medici di base-Regione Nel frattempo però è scontro tra medici di base e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Nelsono esauriti gli slot disponibili del vaccinonei centri vaccinali e sarà dunque impossibile prenotarsi per questo farmaco nel mese di. Sono però “ancora disponibili 100mila slot di prenotazione per il siero AstraZeneca e per il monodose Johnson e Johnson”, ha fatto sapere l’Unità di crisi regionale, sottolineando che “tutti isono efficaci e sicuri”. Le somministrazioni effettuate Sul territorio finora sono state effettuate circa 2.276.057 somministrazioni, di cui oltre 1 milione e 500 mila prime dosi, ovvero il 31,55% della popone, mentre 748.474 persone hanno ricevuto il richiamo, pari al 15,46%. ScontrodiNel frattempo però è scontro tradie ...

