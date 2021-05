Vaccini Italia, over 50: prenotazione al via da oggi (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Vaccini agli over 50 in Italia, da oggi è possibile effettuare la prenotazione. La struttura commissariale ha disposto da questo lunedì l'avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti Covid per i nati fino al 1971. "Stiamo aspettando 17 milioni di Vaccini: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli over 50. Siamo in un tunnel e stiamo lentamente cominciando a intravedere la luce", ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo facendo il punto della situazione sulla campagna vaccinale. L'apertura agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) -agli50 in, daè possibile effettuare la. La struttura commissariale ha disposto da questo lunedì l'avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti Covid per i nati fino al 1971. "Stiamo aspettando 17 milioni di: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli50. Siamo in un tunnel e stiamo lentamente cominciando a intravedere la luce", ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo facendo il punto della situazione sulla campagna vaccinale. L'apertura agli ...

