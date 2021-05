Vaccini in Toscana: nati nel 1962 e 1963, prenotazioni dal pomeriggio di martedì 11 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva la chiamata per una nuova classe d'età. In una Toscana che ha molti pregi ma che in questa situazione ha mostrato il suo volto meno efficiente e più pasticcione. In ogni caso, dal pomeriggio di martedì 11 maggio, saranno aperte le agende per la prenotazione Vaccini, sul portale della Regione Toscana (Prenotavaccino.sanita.Toscana.it) anche per i nati nel 1962 e nel 1963 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva la chiamata per una nuova classe d'età. In unache ha molti pregi ma che in questa situazione ha mostrato il suo volto meno efficiente e più pasticcione. In ogni caso, daldi11, saranno aperte le agende per la prenotazione, sul portale della Regione(Prenotavaccino.sanita..it) anche per inele nelL'articolo proviene da Firenze Post.

