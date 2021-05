Vaccini in Toscana | il mese della svolta | da 62 a 50 anni ecco il calendario aggiornato delle prenotazioni

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - bizcommunityit : Vaccini: verso apertura prenotazioni per 61-62enni toscani - Toscana - AndreaChnd : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - ApMdp : Vaccini: verso apertura prenotazioni per 61-62enni toscani - Toscana - - meeteuropemila1 : @LauraGaravini @matteorenzi @Corriere Ah certo andavo io a casa di Draghi a dicembre e gennaio …Attacare sempre è l… -

Per entrambi isarà di 40 giorni tra prima e seconda e questo su decisione della Regionea seguito della nota del Commissario straordinario Figliuolo per consentire una maggiore ...La ragazza, 23 anni, è stata dimessa dopo 24 ore e, come confermaNord - ovest, non ha riportato conseguenze. L'ipotesi è che possa esserci stato uno scambio di siringhe. La prassi, infatti, ...Una ragazza di 23 anni di Massa Carrara ha ricevuto per sbaglio l'intero flacone di vaccino Pfizer, pari a sei dosi. È stata ricoverata e dimessa dopo 24 ore e, come confermato da 'Toscana Nord-ovest' ...I nuovi tempi saranno validi soltanto per le nuove vaccinazioni; non cambia nulla, invece, per chi ha già effettuato la prima dose [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...