Vaccini in Lombardia, aprono le prenotazioni per la fascia 50-59 anni: ecco le modalità (Di lunedì 10 maggio 2021) aprono alla mezzanotte di lunedì 10 maggio le prenotazioni per effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59 enni in Lombardia. Riguarderanno i nati tra il 1962 e il 1971, che potranno richiedere la propria vaccinazione attraverso la piattaforma di Poste Italiane. Chi vorrà prenotarsi potrà farlo passando attraverso l’applicazione o il sito web della Regione, oppure tramite il call center 800 894 545 e anche attraverso i postamat negli uffici postali (basterà inserire la propria tessera sanitaria nel lettore e procedere con le indicazioni) o ancora attraverso uno dei 4.100 postini dotati di smartphone per prenotare l’appuntamento. “Lunedì si aprono le prenotazioni per la fascia d’età 50-59, – scrive su Twitter la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)alla mezzanotte di lunedì 10 maggio leper effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59 enni in. Riguarderanno i nati tra il 1962 e il 1971, che potranno richiedere la propria vaccinazione attraverso la piattaforma di Poste Italiane. Chi vorrà prenotarsi potrà farlo passando attraverso l’applicazione o il sito web della Regione, oppure tramite il call center 800 894 545 e anche attraverso i postamat negli uffici postali (basterà inserire la propria tessera sanitaria nel lettore e procedere con le indicazioni) o ancora attraverso uno dei 4.100 postini dotati di smartphone per prenotare l’appuntamento. “Lunedì sileper lad’età 50-59, – scrive su Twitter la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti ...

FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se n… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Vaccini in Lombardia, aprono le prenotazioni per la fascia 50-59 anni: ecco le modalità - MaryWinner6 : RT @Fimon_: @emmecucchi @g_caprotti @RegLombardia Si, chiama disonestà intellettuale. Appena Reg Lombardia raggiunge obiettivi, tra l'altro… -