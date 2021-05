Vaccini | il monitoraggio Aifa | “27 segnalazioni di eventi gravi ogni 100mila dosi In 4 mesi 34 casi di trombosi rara dopo Astrazeneca”

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, il monitoraggio Aifa: “27 segnalazioni di eventi gravi ogni 100mila dosi. In 4 mesi 34 casi di trombosi ra… - Andrea80821276 : RT @iltirreno: Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un punto sull’emergenza coronavirus: «C’è un aumento tra gli 0 e i… - Simo07827689 : RT @giorgiogilestro: È iniziato un attento processo di monitoraggio. Tre giorni fa il Governo ha stanziato 29 milioni di pound (33 milioni… - CaronaUpdates : RT @giorgiogilestro: È iniziato un attento processo di monitoraggio. Tre giorni fa il Governo ha stanziato 29 milioni di pound (33 milioni… - kiki_la_bulla : RT @giorgiogilestro: È iniziato un attento processo di monitoraggio. Tre giorni fa il Governo ha stanziato 29 milioni di pound (33 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini monitoraggio

Il Fatto Quotidiano

Gimbe sui nuovi colori delle regioni: 'Riaperture più tranquille con' Cartabellotta si è ... Gimbe sui nuovi colori delle regioni: dove l'Rt è in aumento Stando ai dati dell'ultimo...La Rete degli osservatori svolge anche funzioni di studio, analisi edel mercato ... tre giornate in farmacia per ridurre i rischi cardiovascolari 10 Maggio 2021- Torselli (FdI): '..."I vaccini a vettore virale sono utilizzati dai 18 anni in su, quindi non c'è alcuna controindicazione all'uso di questi vaccini al di sotto di una certa età. L'ultima circolare ministeriale prevede c ...La mappa odierna vede quasi tutte le Regioni in zona gialla. Ma quali sono le regioni che in teoria rischiano seriamente una "retrocessione" dal 17 maggio con il prossimo monitoraggio dell'Iss di metà ...