Vaccini: Fontana, con più dosi finiremmo in anticipo (Di lunedì 10 maggio 2021) "Se avessimo più Vaccini, potremmo chiudere la campagna anticipatamente": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha detto arrivando alla Scala. "Abbiamo abbondantemente superato i 4 milioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Se avessimo più, potremmo chiudere la campagna anticipatamente": il presidente della Lombardia Attiliolo ha detto arrivando alla Scala. "Abbiamo abbondantemente superato i 4 milioni ...

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Se avessimo più #vaccini, potremmo chiudere la campagna anticipatamente': il presidente della Lombardia Attilio #Fontana 'A… - rtl1025 : ?? 'Se avessimo più #vaccini, potremmo chiudere la campagna anticipatamente': il presidente della Lombardia Attilio… - YerleShannara : I dati comunicati da regione #Lombardia sono falsi! Solo io su 5 conoscenti interrogati ho ricevuto in risposta che… - AnsaLombardia : In Lombardia da mezzanotte over 50 possono prenotare i vaccini. Lo aveva annunciato Fontana giovedì scorso | #ANSA - MassimoSertori_ : Questa è la #Lombardia! Avanti così ???????? #vaccini #fontana #avanti -