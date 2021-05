Vaccini, EMA: nuovo effetto collaterale di Pfizer “possibile gonfiore al viso per chi ha fatto il filler” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il panel di esperti dell’Ema ha concluso che “il gonfiore del viso nelle persone con una storia di iniezioni di filler dermici dovrebbe essere incluso come effetto collaterale nella sezione 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) e nella sezione 4 del foglietto illustrativo per il paziente (Pil) Il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “dopo avere esaminato tutte le evidenze disponibili, compresi i casi segnalati al database europeo dei sospetti effetti collaterali (EudraVigilance) e i dati della letteratura scientifica”, ritiene che vi sia “almeno una ragionevole possibilità di associazione causale tra il vaccino Comirnaty”, l’anti-Covid di Pfizer, “e i casi segnalati di gonfiore del viso in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Il panel di esperti dell’Ema ha concluso che “ildelnelle persone con una storia di iniezioni didermici dovrebbe essere incluso comenella sezione 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) e nella sezione 4 del foglietto illustrativo per il paziente (Pil) Il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “dopo avere esaminato tutte le evidenze disponibili, compresi i casi segnalati al database europeo dei sospetti effetti collaterali (EudraVigilance) e i dati della letteratura scientifica”, ritiene che vi sia “almeno una ragionevole possibilità di associazione causale tra il vaccino Comirnaty”, l’anti-Covid di, “e i casi segnalati didelin ...

Advertising

ladyonorato : Alla luce di questi dati UFFICIALI pubblicati sul sito dell’EMA, che infatti ha ritirato alcuni vaccini per approfo… - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: #agorarai un @gennaromigliore, continuamente interrotto dalla conduttrice, spiega perché è favorevole al #greenpass e… - alexa5313 : RT @RaffaelePizzati: #agorarai un @gennaromigliore, continuamente interrotto dalla conduttrice, spiega perché è favorevole al #greenpass e… - EMA_EG : @borghi_claudio @FmMosca Servono di più le cure insieme ai vaccini, anche se per questo virus è un terno, perché pu… - lifestyleblogit : Ema, 'Per vaccini a mRna meno trombosi rare che in non immunizzati' - -