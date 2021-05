Vaccini e green pass: così gli italiani tornano a viaggiare (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre i numeri della pandemia iniziano finalmente a farsi più incoraggianti, soprattutto grazie ad una campagna vaccinale finalmente a pieno regime, gli italiani iniziano ad interrogarsi sul ritorno alla normalità. A partire dalla possibilità di viaggiare, per cui si stanno studiando varie modalità su cui spicca il cosiddetto green pass. Revolut, la super app finanziaria con 15 milioni di clienti nel mondo e oltre mezzo milione in Italia, ha indagato l’atteggiamento dei propri clienti nei confronti delle vacanze estive, attraverso un sondaggio condotto su circa 12.000 persone in oltre 10 paesi, di cui più di 1000 in Italia. Italia, Europa o oltreoceano? Il 63% degli intervistati italiani programma di viaggiare all’estero nei prossimi mesi mentre 1 su 4 afferma che preferirebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre i numeri della pandemia iniziano finalmente a farsi più incoraggianti, soprattutto grazie ad una campagna vaccinale finalmente a pieno regime, gliiniziano ad interrogarsi sul ritorno alla normalità. A partire dalla possibilità di, per cui si stanno studiando varie modalità su cui spicca il cosiddetto. Revolut, la super app finanziaria con 15 milioni di clienti nel mondo e oltre mezzo milione in Italia, ha indagato l’atteggiamento dei propri clienti nei confronti delle vacanze estive, attraverso un sondaggio condotto su circa 12.000 persone in oltre 10 paesi, di cui più di 1000 in Italia. Italia, Europa o oltreoceano? Il 63% degli intervistatiprogramma diall’estero nei prossimi mesi mentre 1 su 4 afferma che preferirebbe ...

