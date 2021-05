Vaccini Covid Italia | 3 milioni di dosi in arrivo tra 12 e 15 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021)anti, sono previste trediininquesta settimana, tra il 12 e il 15. E’ quanto si apprende da fonti del commissariato per l’emergenza, che spiegano come si tratti di forniture di diversi. Oggi il Lazio ha comunicato che a partire da lunedì 17saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni. Questo “consentirà di recuperare circa 100mila slot di Pfizer nel mese di” ha sottolineato l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms – ha informato in una nota l’Unità di crisi...

...maggior respiro ci ha permesso in via Sforza di riaprire 20 letti cardiorespiratori non', ... Lavoriamo per iche sono l'arma più forte che abbiamo, insostituibile'. Un primo segno dell'...In alcune Regioni le scorte di vaccino anti -Pfizer sono ormai prossime all'esaurimento mentre si attendono per la domani sera la consegna di 2,1 milioni di dosi da ripartire pro - quota alle Regioni in base alla popolazione residente. ...L'indice Rt, che consente di determinare il sistema di colori delle Regioni, potrebbe cambiare presto. A spingere in questa direzione sono i presidenti di ...“Sono stati stabiliti tre elementi per poter far visita ai propri cari ricoverati in Rsa: aver avuto nei tre mesi precedenti il Covid, essere vaccinati o in mancanza di questi due, un tampone negativo ...