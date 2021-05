Vaccini, Aifa “309 reazioni avverse ogni 100mila dosi, 91% non gravi” (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il quarto Rapporto di farmacovigilanza sui Vaccini Covid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro Vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Nel periodo considerato, fa sapere Aifa, sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148.394 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 309 ogni 100.000 dosi), di cui il 91% sono riferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Come riportato nei precedenti Rapporti, gli eventi segnalati insorgono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il quarto Rapporto di farmacovigilanza suiCovid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattroin uso nella campagna vaccinale in corso. Nel periodo considerato, fa sapere, sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148.394somministrate (tasso di segnalazione di 309100.000), di cui il 91% sono riferite a eventi non, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Come riportato nei precedenti Rapporti, gli eventi segnalati insorgono ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, il monitoraggio Aifa: “27 segnalazioni di eventi gravi ogni 100mila dosi. In 4 mesi 34 casi di trombosi ra… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccini, Aifa “309 reazioni avverse ogni 100mila dosi, 91% non gravi” - - Italpress : Vaccini, Aifa “309 reazioni avverse ogni 100mila dosi, 91% non gravi” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, Aifa “309 reazioni avverse ogni 100mila dosi, 91% non gravi” - - DirettaSicilia : Vaccini, Aifa “309 reazioni avverse ogni 100mila dosi, 91% non gravi”, -