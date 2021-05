Vaccinazioni anti-Covid, i dettagli per le prenotazioni degli over 50 (Di martedì 11 maggio 2021) In conformità con quanto annunciato dal commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, dal 10 maggio quasi tutte le Regioni permettono alle persone con più di 50 anni di effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid. Le somministrazioni, però, continueranno a seguire le priorità del piano vaccinale (prima le categorie fragili e i più anziani). Alcune regioni sono un po’ più indietro e contano di aprire il servizio nei prossimi giorni o settimane (come nel caso della Sardegna), altre (come la Lombardia e il Veneto) invece sembrano avere un ritmo e una disponibilità di vaccini tale da azzardare la previsione di una futura apertura anche per gli under 50. Sebbene non specificato sul sito della Regione, l’Abruzzo dovrebbe seguire le disposizioni generale aprendo la prenotazione agli over ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) In conformità con quanto annunciato dal commissario straordinario all’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo, dal 10 maggio quasi tutte le Regioni permettono alle persone con più di 50 anni di effettuare la prenotazione del vaccino. Le somministrazioni, però, continueranno a seguire le priorità del piano vaccinale (prima le categorie fragili e i più anziani). Alcune regioni sono un po’ più indietro e contano di aprire il servizio nei prossimi giorni o settimane (come nel caso della Sardegna), altre (come la Lombardia e il Veneto) invece sembrano avere un ritmo e una disponibilità di vaccini tale da azzardare la previsione di una futura apertura anche per gli under 50. Sebbene non specificato sul sito della Regione, l’Abruzzo dovrebbe seguire le disposizioni generale aprendo la prenotazione agli...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONI ANTI-COVID, DA DOMANI APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA FASCIA 55-59 ANNI ? Le persone fra i 55 e i 59 an… - RegioneER : #Coronavirus VACCINAZIONI. In @RegioneER prima giornata di PRENOTAZIONI per 55-59enni, fissati quasi 100mila appun… - RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - IreneDA87 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #10maggio, effettuate 2341569 vaccinazioni. Su - CampaniaFratres : RT @FratresNaz: ??Vaccinazioni anti Covid19: aggiornamenti dal Ministero della Salute per i donatori periodici di sangue?? ??Notizia, Comuni… -