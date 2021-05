Vaccinazione per 50-59enni: lunedì mattina quasi 300mila prenotazioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 9 di lunedì mattina, poche ore dopo il via libera (che è stato anticipato seppur di poco) erano già più di 270mila le prenotazioni dei lombardi nella fascia d’età 50-59, col 98,6% di loro prenotato tramite il portale. Qualcuno ha trovato posto subito: 46 persone saranno vaccinate già lunedì, alcune hanno avuto l’appuntamento alle 8 di mattina. In totale sono 1,6 milioni i lombardi in quella fascia, tra i 50 e i 59 anni. Le vaccinazioni a questa fascia d’età, che si sommano a quelle in corso — su over 60, fragili under 60, estremamente vulnerabili, disabili gravi, caregiver, personale socio-sanitario e scolastico — potrebbero concludersi in meno di 20 giorni. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio, con un picco previsto il 31 maggio al ritmo di 32 mila al giorno. Il 70% circa dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 9 di, poche ore dopo il via libera (che è stato anticipato seppur di poco) erano già più di 270mila ledei lombardi nella fascia d’età 50-59, col 98,6% di loro prenotato tramite il portale. Qualcuno ha trovato posto subito: 46 persone saranno vaccinate già, alcune hanno avuto l’appuntamento alle 8 di. In totale sono 1,6 milioni i lombardi in quella fascia, tra i 50 e i 59 anni. Le vaccinazioni a questa fascia d’età, che si sommano a quelle in corso — su over 60, fragili under 60, estremamente vulnerabili, disabili gravi, caregiver, personale socio-sanitario e scolastico — potrebbero concludersi in meno di 20 giorni. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio, con un picco previsto il 31 maggio al ritmo di 32 mila al giorno. Il 70% circa dei ...

