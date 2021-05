Usa | l’ombra del pedofilo Epstein sul divorzio dei Gates Melinda non voleva che Bill lo frequentasse

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Altro che fulmine a ciel sereno. Già, si chiama Jeffrey, il finanziere suicidatosi in cella nei mesi precedenti dopo l’arresto per traffico sessuale di minorenni, il motivo deldeidopo 27 anni di matrimonio.ne cominciò a discutere con alcuni avvocati specializzati nell’ottobre 2019, lo stesso mese in cui il New York Times rivelò i numerosi incontri del marito con il controverso tycoon. La signoranutriva una vera e propria repulsione verso. Lo aveva incontrato con il marito nel 2013 a Manhattan quando era già chiacchierato per le accuse di aver sfruttato sessualmente delle ragazzine. E si era sentita a disagio. Per questo aveva chiesto adi troncare ogni rapporto. Il retroscena svelato dal ...