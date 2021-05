Usa, 400 tra morti e feriti nel weekend per armi da fuoco (Di lunedì 10 maggio 2021) Oltre 400 americani sono stati uccisi o feriti a causa delle armi da fuoco negli ultimi tre giorni. E' il tragico bilancio del weekend del Mother's Day, la festa della mamma, nel corso del quale si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Oltre 400 americani sono stati uccisi oa causa delledanegli ultimi tre giorni. E' il tragico bilancio deldel Mother's Day, la festa della mamma, nel corso del quale si ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa 400 Usa, 400 tra morti e feriti nel weekend per armi da fuoco Oltre 400 americani sono stati uccisi o feriti a causa delle armi da fuoco negli ultimi tre giorni. E' il tragico bilancio del weekend del Mother's Day, la festa della mamma, nel corso del quale si sono ...

