Usa, 400 tra morti e feriti nel weekend per armi da fuoco (Di lunedì 10 maggio 2021) Oltre 400 americani sono stati uccisi o feriti a causa delle armi da fuoco negli ultimi tre giorni. E' il tragico bilancio del weekend del Mother's Day, la festa della mamma, nel corso del quale si ...

