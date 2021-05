Uomini e Donne, verso il gran finale: Giacomo ha scelto Martina (Di lunedì 10 maggio 2021) Uomini e Donne trono classico: nell’ultima registrazione Giacomo Czerny avrà fatto la sua scelta tra Carolina e Martina? Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne raccontano di un’importante puntata, registrata domenica 9 maggio, per la scelta di Giacomo Czerny. Le corteggiatrici giunte al rush finale per il cuore del tronista sono Carolina Leggi su 2anews (Di lunedì 10 maggio 2021)trono classico: nell’ultima registrazioneCzerny avrà fatto la sua scelta tra Carolina e? Le ultime anticipazioni del trono classico diraccontano di un’importante puntata, registrata domenica 9 maggio, per la scelta diCzerny. Le corteggiatrici giunte al rushper il cuore del tronista sono Carolina

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - salidaparallela : @LIntelligente I veri Uomini e vere Donne - cuorelastico : RT @nelsottobosco: il narcisismo che devi avere per essere uomo avere i peli e aver da dire sulle donne coi peli che fanno schifo e sono an… -