Uomini e Donne, Riccardo accusa Ida: «Si accordava per visibilità» ANTICIPAZIONI (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultime ANTICIPAZIONI di Uomini e Donne riportano una segnalazione inaspettata da parte di Riccardo Guarnieri contro la ex fidanzata Ida Platano! Il cavaliere avrebbe confessato dei retroscena della donna che sfruttava il programma per fini televisivi e di business. Scopriamo cosa è successo nella puntata registrata il 9 maggio e in onda nelle prossime settimane! Leggi anche: Uomini e Donne:... Leggi su donnapop (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultimediriportano una segnalazione inaspettata da parte diGuarnieri contro la ex fidanzata Ida Platano! Il cavaliere avrebbe confessato dei retroscena della donna che sfruttava il programma per fini televisivi e di business. Scopriamo cosa è successo nella puntata registrata il 9 maggio e in onda nelle prossime settimane! Leggi anche::...

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - sstanza309 : @icaruzwoman amo quella di uomini e donne - MaryZorzopatica : Io che non so assolutamente chi ci sia stato sul trono di uomini e donne quest'anno perché ero e sono troppo impegnata con Tommaso. ?? -