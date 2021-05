Uomini e Donne, la scelta di Samantha: prima il bacio, poi il caos, Bodhan si scatena [FOTO] (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi, lunedì 10 maggio, è andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Samantha Curcio. La tronista è entrata in studio con un abito color corallo e sono mostrate le ultime esterne con Alessio e Bohdan., dopo i consueti ringraziamenti a redazione e Maria De Filippi. Il primo corteggiatore ha ammesso di provare dei reali … L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Samantha: prima il bacio, poi il caos, Bodhan si scatena FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi, lunedì 10 maggio, è andata in onda aladiCurcio. La tronista è entrata in studio con un abito color corallo e sono mostrate le ultime esterne con Alessio e Bohdan., dopo i consueti ringraziamenti a redazione e Maria De Filippi. Il primo corteggiatore ha ammesso di provare dei reali … L'articolo, ladiil, poi ilsiproviene da Velvet Gossip.

