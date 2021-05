Uomini e Donne anticipazioni: Giacomo verso la scelta ed il gesto shock di Martina (Di lunedì 10 maggio 2021) Vediamo insieme quando il bel tronista Giacomo effettuerà la sua scelta e quale particolare gesto riserverà nei confronti di Martina. Giacomo e la sua indecisione tra le corteggiatrici Carolina e MartinaCome sappiamo lui è uno dei tronista che ha rubato maggiormente il cuore in questa ultima edizione del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme quando succederà questa interessante scelta, e quale gesto lascerà senza parole. Quando ci sarà la scelta di Giacomo? Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata per quanto riguarda il programma che si impegna nel far trovare l’amore ai suoi tronisti. Parliamo ovviamente di Uomini e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Vediamo insieme quando il bel tronistaeffettuerà la suae quale particolareriserverà nei confronti die la sua indecisione tra le corteggiatrici Carolina eCome sappiamo lui è uno dei tronista che ha rubato maggiormente il cuore in questa ultima edizione del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme quando succederà questa interessante, e qualelascerà senza parole. Quando ci sarà ladi? Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata per quanto riguarda il programma che si impegna nel far trovare l’amore ai suoi tronisti. Parliamo ovviamente die ...

