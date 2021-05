Uomini e Donne, anticipazione Bomba: Massimiliano ha scelto, colpo di scena per la risposta, nessuno se l’aspettava (Di lunedì 10 maggio 2021) Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne raccontate dalle talpine del Vicolo delle news. Ebbene sì nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri sabato 9 maggio Massimiliano Mollicone ha deciso di fare la sua scelta senza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha scelto? Ovviamente Vanessa Spoto. Evidentemente visto le anticipazioni precedenti in cui lei arrabbiata lasciava lo studio, anche lui come Samantha si sarà trovato costretto a prendere una decisione prima del tempo. Insomma Vanessa nonostante sia apparsa intenzionata a lasciare la trasmissione alla fine ha detto comunque si al bel tronista. Ancora non si conoscono i dettagli della scelta nè la reazione di Eugenia che sicuramente non sarà stata delle migliori. A questo punto Giacomo Czerny sarà l’ultimo e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Eccoci alle anticipazioni diraccontate dalle talpine del Vicolo delle news. Ebbene sì nella registrazione diavvenuta ieri sabato 9 maggioMollicone ha deciso di fare la sua scelta senza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha? Ovviamente Vanessa Spoto. Evidentemente visto le anticipazioni precedenti in cui lei arrabbiata lasciava lo studio, anche lui come Samantha si sarà trovato costretto a prendere una decisione prima del tempo. Insomma Vanessa nonostante sia apparsa intenzionata a lasciare la trasmissione alla fine ha detto comunque si al bel tronista. Ancora non si conoscono i dettagli della scelta nè la reazione di Eugenia che sicuramente non sarà stata delle migliori. A questo punto Giacomo Czerny sarà l’ultimo e ...

