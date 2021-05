Uomini e Donne 10 maggio | le anticipazioni | oggi arriva la scelta di Samantha

(Di lunedì 10 maggio 2021) Inizia col botto la settimana di. Come annunciato venerdì dall’account ufficiale della trasmissione su Twitter, infatti,, lunedì 10, vedremo ladiCurcio. La tronista ha già preso una decisione nei giorni scorsi, perché come ben noto le puntate disono registrare con giorni di anticipo.vedremo quindi su chi sarà ricaduta ladella tronista, che si trova combattuta tra due corteggiatori: Alessio e Bohdan. Con quest’ultimo il percorso è stato lineare, senza intoppi. Per Andrea inveceha svelato qualche dubbio, soprattutto legato al modo di vivere del ragazzo, con un altro tenore di vita rispetto alla tronista. Nonostante ...

Scelta Samantha Curcio,/ Chi è: Alessio o Bohdan? Il web "Finalmente!"Binotto scivola sull'eleganza trasformando l'intervista in un battibecco degno di "": una caduta di stile che mal si confà a chi rappresenta il Cavallino Rampante in pista. "Charles ha ...Inizia col botto la settimana di Uomini e Donne. Come annunciato venerdì dall’account ufficiale della trasmissione su Twitter, infatti, oggi, lunedì 10 maggio, vedremo la scelta di Samantha Curcio. La ...Anticipazioni Uomini e Donne puntata di Lunedì 10 Maggio: Samantha sceglie, ma ciò che accade non è mai accaduto prima d'ora.