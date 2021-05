Uno dei principali gasdotti degli Stati Uniti è stato paralizzato da un cyberattacco (Di lunedì 10 maggio 2021) (foto: Pixabay)L’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, in Alabama, uno dei più grandi gasdotti degli Stati Uniti, è stato messo in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. La compagnia, che da quell’impianto trasporta circa il 45% delle forniture di carburante per la costa orientale degli Stati Uniti, è stata colpita da un attacco ransomware e, per precauzione, ha deciso di chiudere gli oltre 8.850 chilometri di gasdotto nel tentativo di contenere la violazione. Il gasdotto, che trasporta oltre 2,5 milioni di barili di benzina raffinata e carburante per aerei al giorno, copre l’area che va dal Texas a New York e nella giornata di venerdì ha subito numerose interruzioni ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) (foto: Pixabay)L’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, in Alabama, uno dei più grandi, èmesso in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. La compagnia, che da quell’impianto trasporta circa il 45% delle forniture di carburante per la costa orientale, è stata colpita da un attacco ransomware e, per precauzione, ha deciso di chiudere gli oltre 8.850 chilometri di gasdotto nel tentativo di contenere la violazione. Il gasdotto, che trasporta oltre 2,5 milioni di barili di benzina raffinata e carburante per aerei al giorno, copre l’area che va dal Texas a New York e nella giornata di venerdì ha subito numerose interruzioni ...

