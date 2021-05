Uno dei principali gasdotti degli Stati Uniti è stato paralizzato da un cyberattacco (Di lunedì 10 maggio 2021) Un attacco con richiesta di riscatto ha forzato la chiusura di uno degli snodi principali del combustibile in Nord America, con oltre 8mila chilometri di gasdotto chiusi per prevenire danni informatici (foto: Pixabay)L’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, in Alabama, uno dei più grandi gasdotti degli Stati Uniti, è stato messo in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. La compagnia, che da quell’impianto trasporta circa il 45% delle forniture di carburante per la costa orientale degli Stati Uniti, è stata colpita da un attacco ransomware e, per precauzione, ha deciso di chiudere gli oltre 8.850 chilometri di gasdotto nel tentativo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Un attacco con richiesta di riscatto ha forzato la chiusura di unosnodidel combustibile in Nord America, con oltre 8mila chilometri di gasdotto chiusi per prevenire danni informatici (foto: Pixabay)L’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, in Alabama, uno dei più grandi, èmesso in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. La compagnia, che da quell’impianto trasporta circa il 45% delle forniture di carburante per la costa orientale, è stata colpita da un attacco ransomware e, per precauzione, ha deciso di chiudere gli oltre 8.850 chilometri di gasdotto nel tentativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Uno dei La secolarizzazione è finita ma Dio non è tornato ... ospedali sono istituzioni di origine religiosa con uno statuto ecclesiastico. La pressione esercitata sulle coscienze e sulle libertà individuali ha delle contropartite: la protezione dei deboli, l'...

Bonus auto 2021, come funziona l'ecobonus e come richiederlo - GUIDA Per sanare tale problematica necessario che il concessionario abbia tra le attivit riscontrabili da visura camerale uno dei suddetti ATECO (anche solo come attivit secondaria). Contributi * A chi si ...

Cyber attacco costringe Colonial Pipeline a chiudere uno dei più grandi oleodotti Usa Il Sole 24 ORE Da Special One a Social One, si parla sempre di lui Mourinho alla AS Roma piace a tutti, anche agli interisti, contenti di ritrovare un personaggio così carismatico in serie A. Decollano le conversazioni e il titolo in borsa del club cresce del 21%. L’ ...

Quasi 10 mila visitatori al Mercatino dell’antiquariato di Casale Monferrato CASALE MONFERRATO. Il Mercatino dell’Antiquariato a Casale, organizzato dal’associazione Mondo, uno dei pochi non finito sotto la scure dei divieti della pandemia, ha registrato quasi 10 mila ingressi ...

