Una Vita | Marcia arrestata | perché Ursula incastra lei? Genoveva lo scopre

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) UnaLa Dicenta, prima di morire, mette in atto un piano di vendetta contro la Salmeron e, attraverso una lettera, spiega il motivo per cui ha fatto determinate scelte Pubblicato su 10 Maggio 2021far passarecome la colpevole del suo omicidio anziché? Le anticipazioni di Unasegnalano chemuore per mano di Santiago/Israel. Quest’ultimo commette questo delitto su ordine della Salmeron, che gli promette il denaro necessario per acquistare i biglietti per il Brasile.sa che sta per morire e, proprio nel corso delle puntate che stanno andando in onda in Italia, sta mettendo in atto il suo piano di vendetta contro. La Dicenta si impossessa di un fazzoletto di...