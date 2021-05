Una vita in musica: Soul Roby (Di lunedì 10 maggio 2021) NAPOLI – La musica è il mediatore tra lo spirito e la vita sensuale. Una vita senza musica è come un corpo senz’anima. La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta. la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, “insieme”. Se Van Gogh fosse musica, la sua voce sarebbe nella vocalità intensa ed espressiva di Soul Roby. Un uomo, un artista, che esprime attraverso la sua voce il “Soul-Anima”. L’incontro con Rino Bevilacqua, musicista, compositore e arrangiatore diventato il suo mentore, è stato determinante nella trasformazione di un nuovo progetto musicale, con la realizzazione di un lavoro di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) NAPOLI – Laè il mediatore tra lo spirito e lasensuale. Unasenzaè come un corpo senz’anima. Laè la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta. laè come la, si può fare in un solo modo, “insieme”. Se Van Gogh fosse, la sua voce sarebbe nella vocalità intensa ed espressiva di. Un uomo, un artista, che esprime attraverso la sua voce il “-Anima”. L’incontro con Rino Bevilacqua, musicista, compositore e arrangiatore diventato il suo mentore, è stato determinante nella trasformazione di un nuovo progettole, con la realizzazione di un lavoro di ...

