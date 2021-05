Una Vita anticipazioni oggi 10 maggio 2021, dichiarazione d’amore per Marcia (Di lunedì 10 maggio 2021) Marcia dopo aver messo con le spalle al muro Santiago, scopre chi è veramente. Ma durante la puntata di Una Vita di oggi 10 maggio 2021, vedremo il giovane, che ormai ha ammesso di essere Ismael, il gemello del defunto marito della Sampaio, fare una dichiarazione alla donna, dicendole che i suoi sentimenti sono sinceri e che è realmente innamorato di lei. Nel frattempo gli altri abitanti del quartiere spagnolo, festeggiano la Vigilia di Natale nelle loro case accanto alle persone che amano. Potete rivedere l’episodio collegandovi al sito Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 maggio 2021, pianificata la morte di Ursula! Nelle puntate in onda questa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021)dopo aver messo con le spalle al muro Santiago, scopre chi è veramente. Ma durante la puntata di Unadi10, vedremo il giovane, che ormai ha ammesso di essere Ismael, il gemello del defunto marito della Sampaio, fare unaalla donna, dicendole che i suoi sentimenti sono sinceri e che è realmente innamorato di lei. Nel frattempo gli altri abitanti del quartiere spagnolo, festeggiano la Vigilia di Natale nelle loro case accanto alle persone che amano. Potete rivedere l’episodio collegandovi al sito Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unadal 10 al 15, pianificata la morte di Ursula! Nelle puntate in onda questa ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia. L'Italia è stata privata di due grandi personalità, ch… - chetempochefa : “In questa festa della mamma, voglio ringraziare Michelle per essere una mamma così incredibile per le nostre ragaz… - gennaromigliore : Rosario Livatino è Beato. Un grande uomo, prima che un grande magistrato, che ha sempre svolto con onore e dignità… - BenedettoC8 : @prelemi92373873 @giusy91455793 Ma è una 40enne frustrata dalla propria vita...forse anche più di 40 però comunque frustrata è - Francy15455517 : RT @ALW4Y5YOU: ho 50174 problemi e una diretta di louis tomlinson risolverebbe tutta la mia vita I vote #Louies for #BestFanArmy at the #… -